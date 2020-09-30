إجتماع عاجل بين أمير مرتضى وباتشيكو عقب لقاء المصري

يعقد امير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك إجتماع مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للبيت الأبيض عقب مباراة النادي المصري المقرر لها يوم غداً الخميس.

ومن المُنتظر أن يشهد الإجتماع الوقوف على الملامح الخاصة بالإستعدادات لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر.

ويحرص أمير مرتضى على التواجد بصفة دائمة مع الفريق منذ تولي باتشيكو القيادة الفنية للفريق عقباً للفرنسي باتريس كارتيرون وذلك من أجل حل المشاكل التي تواجه البيت الأبيض.

ومن ناحية أخرى إستبعد باتشيكو اللاعب طارق حامد من مواجهة المصري بسبب حالة الإجهاد التي تضرب اللاعب مؤخراً بسبب المشاركات المتتالية مع الفريق.



