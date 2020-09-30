نقيب الزراعيين: لدينا 2.5 مليون فدان تستخدم الري الحديث

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قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع ملف الزراعة ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أنه وجه بالاهتمام بتطوير أساليب الزراعة والري.



وأضاف سيد خليفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة"صدى البلد"، أن استخدام الري الحديث أصبح ضرورة حتمية وليس أمرًا من الرفاهية، وأن الهدف الرئيسي الـ6 ملايين فدان الموجودين في الوادي والدلتا، لتطبيق الري الحديث، لا سيما أن 70 % من عدد الحائزين في الـ6 ملايين فدان، حيازتهم لأقل من 1 فدان.



واستكمل أن لدينا 2.5 مليون فدان تستخدم الري الحديث، ولدينا رقعة زراعية مقننة في معظم القرى الزراعية، موضحًا أنه لا بد من حزمة تحفيزية لأصحاب الحيازات التي تقل تملكهم عن 1 فدان، ومزارع الفراولة تستخدم أساليب الري الحديث وجودة المحاصيل تكون مرتفعة، عكس الزراعة بالغمر.



وتابع سيد خليفة، أن الري بالغمر يتسبب في تقليل المنتج الزراعي، ولا بد من وجود نموذج زراعي في كل قرية من أجل التوعية وإقناع كل الفلاحين، مشيرًا إلى أن هناك تركيزًا من جانب الحكومة على إنتقاج التقاوي، ولدينا برامج لتطوير وتحديث إنتاج التقاوي الذي لدينا اكتفاء ذاتيًا منها، لتطوير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والحيازة الإلكترونية هو أن الحكومة تميز كل الإجراءات الخاصة بالمزارعين وتم تطبيق هذه المنظومة في 6 محافظات.



واختتم تصريحاته، أن الحيازة الإلكترونية هدفها ضبط منظومة توزيع وتقديم الدعم الفني للفلاح، الذي يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.



