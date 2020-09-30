وفاة الشاب المصاب إثر صدمه قطار بالعياط

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:49 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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توفي الشاب المصاب إثر صدمه قطار بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، متأثرًا بإصابته داخل المستشفى.

كان أصيب شاب إثر صدمه قطار بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مدير قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز العياط من إدارة شرطة النجدة باصطدام قطار بشخص بنطاق المركز.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور إبراهيم.م.م، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم القطار ما أسفر عن إصابته، وجري نقله إلى مستشفى القصر العيني، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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