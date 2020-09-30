المغرب تسجل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت المغرب 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها 123.653.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه سجل 42 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2194، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 102.715.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,075 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,314 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ ساعة و نصف

عماد متعب يفتح النار على فايلر

منذ ساعة

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

منذ نصف ساعة

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

منذ نصف ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

08:31 م

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

09:30 م

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

09:30 م

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟