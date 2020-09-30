سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1500 دولار

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:36 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات الإلكترونية تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها إحدى السيدات (بدون عمل – مقيمة بمحافظة السويس - لها معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهمة الأولى يحوى الرسائل والمحادثات التى تدل على صحة التحريات"- مبلغ مالى).

وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل وإستغلال الثانية فى ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى قدره (1500 دولار أمريكى)، وأضافت بأنها قد أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة كافة الأعمال الأخلاقية والمنافية للآداب العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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