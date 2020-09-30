مانشستر يونايتد يستهدف نجم تشيلسي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود نية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات نجم البلوز تشيلسي.
وقالت صيحفة " ذا صن " البريطانية أن مانشستر يونايتد سيتحرك خلال الفترة المقبلة للحصول على خدمات الفرنسي نيجولو كانتي لاعب البلوز تشيلسي وذلك قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن النيراتزوري حاولوا في أكثر من مناسبة الحصول على خدمات بطل العالم مع فرنسا 2018 لكنهم لم يتوصلوا إلى أي إتفاق مع إدارة تشيلسي.
وأنهت أنه من الصعب موافقة إدارة تشيلسي على رحيل كانتي خاصةً وأن إبراموفيتش مالك النادي من المعجبين باللاعب.

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مانشستر يونايتد كانتي تشيلسي

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