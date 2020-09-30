الشوط الأول ينتهي بتقدم البايرن على بوروسيا دورتموند 2-1

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ متقدماً على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات كأس السوبر الألماني.
افتتح توليسو التسجيل للعملاق البافاري في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يتمكن الألماني توماس مولر من تسجيل الهدف الثانل لكتيبة هانز فليك في الدقيقة الثانية والثلاثين.
وقبل نهاية الشوط بستة دقائق وبالتحديد في الدقيقة التاسعة والثلاثين تمكن جوليان براندت من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق بوروسيا دورتموند لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

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بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ السوبر الألماني

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