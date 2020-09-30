الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد أحمد أيمن منصور، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، شروطه لخوض مفاوضات الزمالك، تمهيدًا للانتقال إليه مع مطلع الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر مقرب من أحمد أيمن منصور، في تصريحات صحفية أن الاعب الدولي تلقى اتصالات مباشرة من مسؤولي الزمالك، خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن أحمد أيمن منصور، اشترط الحصول على 10 ملايين جنيه كراتب سنوي، مقابل الموافقة على الانتقال للزمالك.

واشترط منصور على إدارة الزمالك، خوض المفاوضات بإرسال عرض رسمي لنادي بيراميدز.

وشارك أحمد أيمن منصور، مع بيراميدز في 32 مباراة منذ مطلع هذا الموسم.

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