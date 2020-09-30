أسعار النفط تقلص خسائرها الشهرية بنهاية التعاملات

قلصت أسعار خسائرها الشهرية عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة من الخام خلال الأسبوع المنصرم مع هبوط قوي لصافي واردات الخام.





وكانت أسعار الخام تراجعت في وقت سابق من التعاملات وسط زيادة إصابات كورونا ومخاوف بشأن الطلب على الخام.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.4 بالمائة إلى 40.22 دولار للبرميل.





وسجل الخام الأمريكي خسائر شهرية بنحو 5.6 بالمائة، لكنه ارتفع بنحو 2.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 40.95 دولار للبرميل.