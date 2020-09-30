محلل سياسي: عدائية ترامب كانت زائدة في مناظرته الأخيرة أمام بايدن

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قال محمد سطوحي، المحلل السياسي، إنه كان من المتوقع أن تكون المناظرة بين الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة جو بايدن أن تكون حادة نتيجة لما هو معروف عن الأسلوب العدائي لترامب.



وأضاف "سطوحي" في اتصال هاتفي ببرنامج"الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "عدائية ترامب في هذه المناظرة تجاوزت ما كان متوقعًا، والبعض يرى أن ترامب لم يجد أمامه سوى الهجوم على بايدن بسبب تقدمه عليه في كثير من الاستطلاعات التي أجريت مؤخرًا في عدة ولايات أمريكية".



وأشار إلى أن هناك بعض الولايات المحسومة لجو بايدن وهي ولايات الساحل الغربي والشرقي، وهناك ولايات أخرى محسومة لترامب، وبينهما 15% من الولايات المتأرجحة.



واستطرد "من الممكن أن يحدث الكثير من الأشياء خلال الأسابيع القادمة يجعل بايدن يتقدم علي ترامب او يتقدم ترامب علي بايدن لأن المسألة لا تحسم إلا يوم الانتخابات".



وتوجهت أنظار العالم بصورة عامة والأمريكيين بصورة خاصة إلى المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، في خضم السباق للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.



ووفقا لاستطلاع CNN أجرته SSRS، فإن 6 من بين كل 10 أشخاص تابعوا المناظرة، مساء الثلاثاء، قالوا إن جو بايدن قدم أداء أفضل، 28% فقط قالوا إن أداء الرئيس دونالد ترامب كان أفضل.



نحو ثلثي الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الاستطلاع قالوا إن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية (65% لبايدن و29% لترامب) وأن مهاجمته للرئيس ترامب كانت ترى أكثر عدلا بنسبة 69% مقابل 32% فقط قالوا إن هجوم ترامب ضد بايدن كان عادلا.



وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.



نتائج الاستطلاع أشارت إلى نتائج قريبة جدا لنتائج العام 2016 في المناظرة بين ترامب والمرشحة الرئاسية حينها، هيلاري كلينتون، حيث كانت الأرقام في ذلك الاستطلاع تشير إلى تفوق كلينتون بنسبة 62% مقابل 27% لصالح ترامب.