الترسانة يقلص النتيجة أمام الأهلي 2-1 "فيديو"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
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نجح ابراهيم منصور مدافع فريق الترسانة في تقليص الفارق لفريقه أمام الأهلي، بعدما سجل الهدف الأول لتصبح النتيجة 2-1.

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