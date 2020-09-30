الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي الترسانة يقلص النتيجة أمام الأهلي 2-1 "فيديو" الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:09 م محمد مرعي Advertisements Advertisements نجح ابراهيم منصور مدافع فريق الترسانة في تقليص الفارق لفريقه أمام الأهلي، بعدما سجل الهدف الأول لتصبح النتيجة 2-1. أخبار تهمك الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز منذ نصف ساعة خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين منذ حوالي 11 ساعة عماد متعب يفتح النار على فايلر منذ ساعة خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي منذ حوالي 7 ساعات صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة منذ حوالي 5 ساعات "طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر منذ حوالي 14 ساعة الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي منذ حوالي 9 ساعات تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي منذ ساعتين و 31 دقيقة عاجل - قرار مفاجيء من فايلر منذ ساعتين و 19 دقيقة موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى منذ حوالي 3 ساعات بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء منذ ساعة و نصف أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني منذ حوالي 9 ساعات عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس منذ ساعتين و 49 دقيقة في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي منذ نصف ساعة بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات