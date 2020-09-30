الصين تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

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أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن الدول الإفريقية تعتبر من أول المستفيدين من اللقاحات الصينية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن تكون جاهزة للتداول في سوق الأدوية العالمي.



وأضاف "ليتشيانج"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الصين تحرص على مشاركة النتائج الخاصة بدراسات لقاحات فيروس كورونا مع هيئات الصحة الدولية، كما تلتزم بتقديم المساعدة بقدر الإمكان لمواجهة الفيروس.



وأشار إلى أن الصين قدمت المساعدات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، وتم إرسال فريق خبراء صينيين لـ30 دولة في العالم، والعديد من المستلزمات الطبية للدول والهيئات المعنية.



وتابع السفير أن الصين أرسلت لمختلف دول العالم 150 مليار كمامة طبية، و230 مليون نظارة واقية، وأجهزة التنفس الصناعي، وكواشف اختبار كورونا، وقياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.



وأردف: "نلتزم بمواصلة تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية في كافة المجالات لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لتجاوز التداعيات الاقتصادية بما يضمن التنفيذ السلس لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".





أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس، ومنها أنه في حالة تواجد لقاح لفيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، وتوقعات بارتفاع سعر لقاح.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:





توفير لقاح كورونا لكل دولة:



وكشفت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه في حالة تواجد لقاح فيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعة بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، حيث سيكون الأولوية الي الفئات عالية الخطورة.



توقعات بارتفاع سعر لقاح:



وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض الي توقع حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه، موضحا أن المنظمة قامت بتنظيم مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء.



وأوضحت أن المنظمة ستساعد 11 دولة فقيرة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.



لقاح كورونا اختياري:



وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري، ولكن يفضل الحصول عليه لكونه يشكل الوقاية من وباء كورونا.



وجود ١٩١ لقاحا لكورونا:



فيما كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وجود ما يقرب من 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



لقاح آمن وفعال:



وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تحرص علي اعتماد لقاحًا لفيروس كورونا المستجد يكون أكثر امنا وفعالًا.