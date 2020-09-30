أستاذ أمراض باطنة يحذر مرضى الضغط من تناول الملح بصورة كبيرة (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتور لينا عصام، مدرس الباطنة والكلى بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة لضبط مستوى ضغط الدم من خلال خفض الوزن، والبعد عن تناول الملح، خاصة أن الإنسان الطبيعي من المفترض أن لا يتناول أكثر من 5 جرامات في اليوم.

وتابعت "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مريض الضغط عليه ألا يتناول أكثر من 3 جرامات، وهذا يمنعه من تناول علاج دوائي لحماية نفسه من أمراض القلب والكلى.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة للممارسة رياضة المشي أو الجري لمدة نصف ساعة 3 مرات أسبوعيًا، والابتعاد عن تناول السجائر لأنها تؤدي إلى تصلب الشرايين، وأن تكون نسبة الكولسترول أقل من 200، وهذا الأمر يتم التحكم فيه من خلال ممارسة الرياضة وخفض الوزن.



أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مرض الضغط مشكلة قومية مثل فيروس سي تمامًا، متابعًا: "مرض الضغط يتسبب في عجز شديد للقوى البشرية".

وأضاف "موافي"، خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الضغط مشكلة عالمية وليس مشكلة مصرية فقط.


وأوضح أن الضغط لها مضاعفات كثيرة على المخ والقلب والأطراف، ويجعل الإنسان عرضة للجلطات، لافتًا إلى أن الضغط قد يكون وراثيًا، ناصحًا المواطنين بقياس الضغط باستمرار.

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