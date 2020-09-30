أسعار الذهب تسجل خسائر شهرية بنهاية التعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية، وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية حيث ربح "داو جونز" أكثر من 500 نقطة بدعم آمال التحفيز.





جاءت خسائر الذهب مع تقييم المستثمرين لأول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن، والتي أجريت مساء الثلاثاء.





وتأثرت أسعار المعدن سلباً مع بيانات إيجابية في الصين كشف عن ارتفاع النشاط الصناعي والخدمي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.





وفي الولايات المتحدة، أضاف القطاع الخاص 749 ألف وظيفة بأكثر من التوقعات، كما تم تعديل الانكماش التاريخي للاقتصاد الأمريكي إلى 31.4 بالمائة خلال الربع الثاني.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1895.50 دولار للأوقية.





وسجل المعدن الأصفر خسائر شهرية بنحو 4.2 بالمائة أو ما يعادل 83 دولاراً، لكنه حقق مكاسب فصلية بلغت 5.3 بالمائة.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة عند 1892.1 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.83.