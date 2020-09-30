أسعار الذهب تسجل خسائر شهرية بنهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:18 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية، وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية حيث ربح "داو جونز" أكثر من 500 نقطة بدعم آمال التحفيز.

جاءت خسائر الذهب مع تقييم المستثمرين لأول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن، والتي أجريت مساء الثلاثاء.

وتأثرت أسعار المعدن سلباً مع بيانات إيجابية في الصين كشف عن ارتفاع النشاط الصناعي والخدمي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

وفي الولايات المتحدة، أضاف القطاع الخاص 749 ألف وظيفة بأكثر من التوقعات، كما تم تعديل الانكماش التاريخي للاقتصاد الأمريكي إلى 31.4 بالمائة خلال الربع الثاني.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1895.50 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر خسائر شهرية بنحو 4.2 بالمائة أو ما يعادل 83 دولاراً، لكنه حقق مكاسب فصلية بلغت 5.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة عند 1892.1 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 93.83.

أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ ساعة و نصف

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عماد متعب يفتح النار على فايلر

منذ ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

منذ نصف ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

08:31 م

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

09:30 م

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

09:30 م

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟