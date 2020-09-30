شاهد..البث المباشر للحلقة الـ20 من مسلسل "قوت الفلوب"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض قناة "الحياة" الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء

ويوفر "الفجر الفني" لمتابعي المسلسل خدمة البث المباشر للحلقة الـ20.




"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

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