تعرف على موعد الحلقة الـ20 من الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت قناة "الحياة" منذ فترة قليلة بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

وشهدت الـ19 حلقة من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، أحداث عديدة ويرصد "الفجر الفني" هذه الأحداث حلقة بحلقة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

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