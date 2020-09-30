ليون الفرنسي يحصل على خدمات نجم ميلان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي من الحصول على خدمات نجم ميلان الإيطالي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقال الحساب الرسمي للفريق الفرنسي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن النادي حصل على توقيع البرازيلي لوكاس باكيتا نجم النيراتزوري.
ونشر الحساب فيديو تقديمي للترحيب باللاعب البرازيلي وكتب عليه " مرحباً لوكاس باكيتا في ليون الفرنسي.
وكانت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية أكدت أن الصفقة بلغت 21 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة بيع للميلان من أي عملية بيع مستقبلة.
يُذكر أن باكيتا قد إنضم للميلان في عام 2019 قادماً من فلامينجو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان ليون الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ أقل من ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة تواجه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

إصابات هازارد مع ريال مدريد عرض مستمر

منذ أقل من ساعتين

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة.. هل ينضم سيرينو والبلايلي إلى الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

07:30 م

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

07:01 م

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

07:12 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟