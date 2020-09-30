زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بلد الوليد بعد قليل ضمن مباريات الدوري الإسباني "الليجا".





وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع : أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو





خط الوسط : إيسكو، فالفيردي، مودريتش، كاسيميرو





خط الهجوم : كريم بنزيمة، لوكا يوفيتش.





وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في المباراة الماضية على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



