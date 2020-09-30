زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:27 م
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بلد الوليد بعد قليل ضمن مباريات الدوري الإسباني "الليجا".
وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع : أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو
خط الوسط : إيسكو، فالفيردي، مودريتش، كاسيميرو
خط الهجوم : كريم بنزيمة، لوكا يوفيتش.
وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في المباراة الماضية على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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