حبس منتحل صفة المستشار الإعلامي لوزير التعليم سنة بتهمة النصب

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قضت محكمة جنح التجمع الاول المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الاربعاء بحبس المتهم ا.ص صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان سنه لاتهامه بالنصب.



كما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة استغلال النفوذ وانتحال صفة مستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم.



وكانت القت هيئة الرقابة الادارية القبض على (أ.ص.س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والاعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي ٥ ملايين جنيه من أحد المواطنين.



وذلك بعد ان ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ احدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن،



كشفت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم.