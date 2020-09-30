فايلر يحتفل مع الجهاز الفني للأهلي بهدف أجايي أمام الترسانة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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احتفل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجهاز المعاون له، بالهدف الثاني الذي سجله جونيور أجايي في مباراة الفريق الأحمر أمام الترسانة..

وحرص المدرب السويسري على الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله أجايي وقام بمصافحة جميع أعضاء الجهاز الفني في أول مرة يظهر فيها فايلر بهذا الأمر.

ويتقدم الأهلي حاليا على الترسانة بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد "الأهل we" في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

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