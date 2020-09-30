نبيلة عبيد : "عبدالحليم حافظ كان فتي أحلامي"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وأعربت نبيلة عبيد عن حبها الشديد للراحل عبدالحليم حافظ ، حيث نشرت مقطع فيديو يتضمن مجموعة من صورها علي أحد أغاني عبدالحليم عبدالحافط ، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت : أنا وغرامي مع بعض علي طول في كل لحظة في كل ثانية ..صوته مبيفارقنيش أبداً ديما معايا.

وتابعت : عايزة اعترفلكم إني عبدالحليم حافظ كان فتي أحلامي من وأنا مراهقة ولغاية دلوقتي صوته وأغانية بتخليني في حالة شجن وفرح وكل حاجة حلوة .. يا مساء الفل علي عيونكم اسمعوا حليم وانبسطوا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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