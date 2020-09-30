بعد توجيهات الرئيس بتطويرها.. معلومات عن مزرعة "الزهراء" للخيول العربية

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء الدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر"، لما له من قيمة مضافة، ومردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع، بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.



جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مع مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان، مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وحمدي سليمان وطارق سليمان، رؤساء مجموعات استثمارية متخصصة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري.



وتناول الاجتماع استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة، حيث اطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول، طبقا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.



ووجه الرئيس بدراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرا، من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.



وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مزرعة "الزهراء" للخيول العربية:



- تعد محطة الزهراء للخيول، واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، والأولى في الشرق الأوسط ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية.



- تقع المحطة في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.



- تعتبر أقدم محطات الخيول فى العالمز



- تم إنشاء المحطة لتربية الخيول العربية الأصيلة في عام 1908، ثم في عام 1928، تم شراء أرضها في عين شمس للتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية.



- تهدف محطة الزهراء للحفاظ على الخيول المصرية.



- تتبع المحطة وزارة الزراعة.



- تستضيف المحطة مهرجان الخيول العربية الأصيلة، الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام.



- تشرف المحطة على 12 ألف مزرعة خيول، تضم نحو 15 الف حصان.



- محطة الزهراء هي المنوطة بمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل.



- تضم المحطة 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والصقلاوي.



- تضم المحطة 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.