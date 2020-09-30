الكهرباء: العداد لا يعتبر وثيقة لتقنين الوحدات السكنية المخالفة

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مد مهلة التقدم بطلبات العدادات الكودية لنهاية أكتوبر المقبل، يأتي تماشيًا مع الاتجاه العام للدولة في التيسير على المواطنين، واتساقًا مع مد فترة التصالح في مخالفات البناء، نظرًا للاقبال الشديد من المواطنين للتحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي.



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن شركات التوزيع ستبدأ المعاينات وتحديد المقايسات لتركيب العداد الكودي ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا أن نظام الممارسة عبارة عن محضر لسرقة الكهرباء الذي يترجم لقيمة استهلاكية تكون في بعض الأحيان أكبر من الاستهلاك، وأحيانًا أخرى أكبر من الاستهلاك.



ولفت إلى أن العداد الكودي ما هو إلا أداة لتقيم استهلاك الكهرباء بصورة دقيقة، ولا يعتبر وثيقة لتقنين الوحدات السكنية المخالفة.



تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا على تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع وذلك وفق خطة تقوم بها وزارة الكهرباء من أجل إحلال وتجديد عداد الكهرباء إلى عداد مسبوق الدفع بما يجنب المواطنين القراءات الخاطئة أو تراكم أخذ القراءات بما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك داخل العداد، لينتج عنه دخول المواطنين في شرائح أعلي عند حساب فاتورة الاستهلاك، وكان يمكن تجنب ذلك لو تم أخذ قراءات عداد الكهرباء في حينها.





خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع:



تتميز العدادات مسبوقة الدفع بعد وجود فواتير مبالغ فيها للكهرباء، وأن المبلغ الذي يقوم المواطن بشحنة للعداد يعد رصيدًا له، وعند نفاذ هذا الرصيد فإن العداد يحتوى على لمبة تنذر المواطن بذلك لكي يقوم بشحن العداد، كما أن عداد الكهرباء مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي أثناء الليل وفي فترة الإجازات.



وللتخلص من مشاكل القراءات الخاطئة بالعدادات التقليدية فقد أتاحت وزارة الكهرباء للمواطنين الراغبين في تحويل عدادات الكهرباء التقليدية الخاصة بهم إلى عداد مسبوق الدفع وذلك وفق مجموعة من الخطوات الآتية:-



يقوم صاحب العداد التقليدي بتقديم طلب تغير العداد بشركة الكهرباء التابع لها من تقليدي إلى عداد أخر مسبوع الدفع.

يجب أن يتوافر لدى الشخص عقد بملكية الوحدة المطلوب تغيير العداد بها أو معه توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.

صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد أساسية في المستندات المتقدم بها لتغيير عداد الكهرباء.

يتم دفع رسوم كارت شحن العداد.

يتم دفع قيمة العداد مسبوق الدفع في حالة ما إذا كان العداد التقليدي تالف أو به كسر.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة الكهرباء بأنها سوف تبذل قصارى جهدها لتحويل جميع عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع حيث أن العداد مسبوق الدفع يضمن دقة محاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي للمواطن وبدون أية أخطاء لعدم تدخل العنصر البشرى.