محلل سياسي: المناظرة الرئاسية الأمريكية مهزلة (فيديو)



وأكمل ":"من وجهة نظري المرشحان خسرا إلا أن بايدن ربح في بعض النقاط"، مشيرا إلى أن موقف بايدن أفضل من ترامب وفقا للعديد من الإحصائيات.



وتابع "ترامب يسعى إلى تعيين قاضية تابعة لحزبه بالمحكمة الدستورية العليا لاستغلالها في الانتخابات".



وتوجهت أنظار العالم بصورة عامة والأمريكيين بصورة خاصة إلى المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، في خضم السباق للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.



ووفقا لاستطلاع CNN أجرته SSRS، فإن 6 من بين كل 10 أشخاص تابعوا المناظرة، مساء الثلاثاء، قالوا إن جو بايدن قدم أداء أفضل، 28% فقط قالوا إن أداء الرئيس دونالد ترامب كان أفضل.



نحو ثلثي الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الاستطلاع قالوا إن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية (65% لبايدن و29% لترامب) وأن مهاجمته للرئيس ترامب كانت ترى أكثر عدلا بنسبة 69% مقابل 32% فقط قالوا إن هجوم ترامب ضد بايدن كان عادلا.



وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.



نتائج الاستطلاع أشارت إلى نتائج قريبة جدا لنتائج العام 2016 في المناظرة بين ترامب والمرشحة الرئاسية حينها، هيلاري كلينتون، حيث كانت الأرقام في ذلك الاستطلاع تشير إلى تفوق كلينتون بنسبة 62% مقابل 27% لصالح ترامب.

قال مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن مناظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الرئاسي جو بايدن، كانت مهزلة أول مرة تحدث في تاريخ الولايات المتحدة.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن "مدير المناظرة لم يتمكن من السيطرة على ترامب الذي قاطع بايدن أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المجتمع الأمريكي مستاء من المناظرة.وأضاف أن بعض الكتاب الأمريكيين يرون أن ترامب انحاز لأصحاب الأموال على حساب صحة المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ترامب انحدر بالحوار وأساء لبايدن وأسرته.