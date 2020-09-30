النني يختتم تدريباته مع آرسنال لمواجهة ليفربول فى كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
Advertisements

اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد النني تدريباته اليوم الأربعاء مع فريقه أرسنال استعدادا لمواجهة نظيره ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق يوسف سيف.

يذكر أن الفريقين تقابلا أول أمس فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3 / 1.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول النني ارسنال

أخبار تهمك

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة.. هل ينضم سيرينو والبلايلي إلى الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة تواجه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعة و 25 دقيقة

إصابات هازارد مع ريال مدريد عرض مستمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ أقل من ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة أرسنال بالدرع الخيرية

محمد النني ينهي استعدادته مع أرسنال لمواجهة ليفربول

محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة ليدز بالبريميرليج

محمد النني ينهي تدريباته مع أرسنال لمواجهة فولهام بالبريميرليج

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

موعد مباراة آرسنال المقبلة فى البريميرليج

تصويت

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

07:30 م

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

07:01 م

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

07:12 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟