النني يختتم تدريباته مع آرسنال لمواجهة ليفربول فى كأس الرابطة الإنجليزية





اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد النني تدريباته اليوم الأربعاء مع فريقه أرسنال استعدادا لمواجهة نظيره ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق يوسف سيف.





يذكر أن الفريقين تقابلا أول أمس فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3 / 1.



