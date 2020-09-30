باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار









كشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن طبيعة إصابة نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا التي التي تعرض لها يوم الأحد الماضي في مباراة فريقه أمام ستاد ريمس.





ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره فريق أنجيه يوم الجمعة المقبلة في الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي في المباراة الذي سيحتضنها ملعب بارك دي برانس.





وعاد البرازيلي نيمار للمشاركة مرة أخرى مع باريس سان جيرمان في مباراة ستاد ريمس بعد عقوبة الإيقاف لمباراتين على خلفية الأحداث في الكلاسيكو أمام مارسيليا.





وقال باريس سان جيرمان في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أجرى نيمار اختبارات مطمئنة كشفت إصابته بتقلص في عضلة ربلة الساق اليمنى خلال مباراة الأحد وسيتم تقييم حالته خلال الـ48 ساعة المقبلة".



