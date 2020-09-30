تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة أمام أرسنال فى كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

 

نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التشكيل المتوقع لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمواجهة أرسنال غدا فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

 

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

 

حراسة المرمي: أدريان.

 

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، ماتيب، ويليامز.

 

خط الوسط: كيتا، هنديرسون، جونز.

 

خط الهجوم: جوتا، أوريجي، شاكيري.

 

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

أخبار تهمك

إصابات هازارد مع ريال مدريد عرض مستمر

منذ ساعة و نصف

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة تواجه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة.. هل ينضم سيرينو والبلايلي إلى الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعة و 24 دقيقة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

07:30 م

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

07:01 م

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

07:12 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟