التشكيل الرسمي لموقعة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في السوبر الألماني

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت التشكيلة الرسمية لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات السوبر الألماني لكرة القدم مفاجأت من العيار الثقيل.
وأعلن كلا المديرين الفنيين التشكيلة التي تخوض مباراة السوبر التي تقام على أرضية ملعب إستاد أليانز أرسنا.
وييب عن العملاق البافاري في مباراة اليوم الألماني ليروي ساني وليون جوريتسكا في المقابل يُعد جادون سانشو ورومان بوركي أبرز غيابات دورتموند.
وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ على النحو التالي :-
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاغ: ديفيز - هيرنانديز - سولي - بافارد.
الوسط: مارتينيز - كيميتش - توليسو.
الهجوم: كومان - ليفاندوفسكي - مولر.
في المقابل يلعب بايرن ميونخ بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: هيتز. 
الدفاع: أكانجي - هوميلز - تشان.
الوسط: مونييه - داوود - ديلاني - باسلاك.
الهجوم: رويس - هالاند - براندت.

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بروسيا دورتموند بايرن ميونخ السوبر الألماني

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