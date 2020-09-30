المصل واللقاح: تطعيم الإنفلونزا الموسمية يحقق الوقاية من الوباء (فيديو)

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قال مصطفى محمدي، رئيس مركز التطعيمات القومي بالمصل واللقاح، إن لقاح الإنفلونزا مهم للغاية وبالتحديد هذا العام، لتجنب وقوع الشخص في خطر الإصابة بالإنفلونزا، والتعامل على أنها فيروس كورونا.وأضاف محمدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الوباء، لا سيما وأن تأثيره يحقق الوقاية هذا الموسم بغض النظر عن الموسم السابق أو المقبل، لذلك من الضروري حصول جموع الناس عليه.واستكمل أن هناك نوعين من اللقاحات الخاص بالإنفلونزا، أحدهما اللقاح الثلاثي، الذي يتضمن السلالات الأكثر تأثيرًا على البشر، ويعطي للأطفال بداية من 6 أشهر ويمكن إعطاءه لأي سن، وهناك لقاحًا آخر متوفر من خلال المصل واللقاح.