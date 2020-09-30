وصول دفعة جديدة من المشروع المصري الإيطالي لدعم وتحسين الميكنة الزراعية بالفيوم

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أكد الدكتور عصام واصف، المنسق العام للمشروع الإيطالي من الجانب المصري، إنه تم اليوم الأربعاء وصول دفعه جديده من المعدات وآلات المشروع المصري الإيطالي إلى محطه الزراعية الآلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم لدعم وتحسين الميكنة الزراعية لمحطات الخدمة الآلية والجمعيات التعاونية الزراعية



بحضور الدكتور جويدو بنفنتو المنسق الدولي للمشروع والدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور يوسف شاروبيم، وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية للانتاج والدكتور خميس عبدالباقي البحوث الإقليمية بالفيوم والمهندس حمدى عبدالقوي مدير عام إدارة شرق الفيوم نائبا عن الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية والمهندس عادل عبد الواحد مدير محطة الزراعة الآلية بسنورس.



واشار واصف إنه تم بالفعل وصول معدات وآلات بقيمة ٤.٥ مليون يورو كدفعة أولى من إجمالي المعدات والآلات والتي تقدر بحوالي ٨ ملايين يورو على أن تصل تباعا ويتم توزيعها على محطات الخدمة الآلية.



وأضاف أن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة فى محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ايطالى ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 مليون يورو بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الايطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ اعمال المشروع الي جانب كل من الاتي: قطاع الزراعة الآلية والادارة المركزية للارشاد الزراعى والادارة المركزية للتعاونيات.



وكذلك توريد الدفعة الأولى من الآلات والمعدات الزراعية للمشروع فى محافظتى الفيوم والمنيا بالمحطات الآلية التابعة لقطاع الميكنة الزراعية "محطتى ملوى وسمالوط بالمنيا ومحطتى اطسا وسنورس فى الفيوم" حيث يتم تجميع المعدات والتدريب عليها ومن ثم يتم توزيع المعدات بعد ذلك على جميع المحطات والجمعيات التعاونية الزراعية التى تم اختيارها من قبل ادارة المشروع 6 جمعيات بمحافظة المنيا و5 جمعيات بحافظة الفيوم.



وذلك فى اطار خطة المشروع للمساهمة فى تحقيق الهدف الانمائى للآلفيه الحاليه والذى من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامه وبناء القدرات فى مجال البحوث الزراعية والارشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية وتدعيم مراكز ومحطات الميكنة الزراعية.



و تزويد صغار المزارعين ومتوسطيهم وكذلك الجمعيات الزراعية التعاونيه فى محافظتى الفيوم والمنيا بنظم الميكنة المستدامه الفعاله والمبتكره.

