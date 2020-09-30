محافظ الشرقية: 120 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 120 ألف طلب تصالح بما يعادل 70% من مخالفات البناء.

وأضاف "غراب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن 30% نسبة مخالفات البناء المتبقية في المحافظة.

وتابع "قدمنا تيسيرات وتسهيلات كبيرة ساهمت في زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح"، مشيرًا إلى أنه تم التخفيضات وصلت إلى 35% بالإضافة إلى 25% عند الدفع الفوري".

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل حتى العاشرة مساءً حتى في أيام الإجازات، موضحًا أنه تم إعادة البناء في القرى وفقًا للشروط التي أقرها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

وفي ذات السياق كشف محافظ الشرقية، تفاصيل قرار السماح بإعادة البناء، قائلًا إنه سيتم استئناف البناء والتشطيب حتى الدور الرابع لمن يمتلك تراخيص.

وأوضح "غراب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيتم استكمال البناء حتى 4 طوابق فقط حتى صدور الاشتراطات في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن كل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر الأماكن التي تصلح لإنشاء حي كالأسمرات، مؤكدًا أنه سيكون هناك نقلة كبيرة داخل عواصم المدن والمحافظات لتطوير الأحياء.

وتابع محافظ الشرقية: "اجتماع مجلس المحافظين اليوم كان مبهجًا للغاية، ويؤكد إصرار الرئيس على الوصول إلى الأفضل".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، يوم الأحد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

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