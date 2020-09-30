فقيه دستوري: لا يوجد نص يمنع النواب الحاليين من الترشح للانتخابات المقبلة

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قال صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن مجلس النواب له مدة زمنية محددة دستوريًا، وتسمى بالفصل التشريعي، مشيرًا إلى أن أول اجتماع لمجلس النواب الحالي كان يوم 10 يناير 2016، وينتهي انعقاد المجلس الحالي يوم 9 يناير 2021.



وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدستور نص على أن دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، ومجلس النواب الحالي لا يمكن أن تنقضي مدته لا في الدور الأول أو الأخير، مشيرًا إلى أن الدستور لم ينص على عدد أدوار الانعقاد، ودعوى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، هو تطبيق حقيقي للدستور.



واستكمل أنه لا يوجد ما ينص على منع عضو مجلس النواب من الترشح، لا سيما أن القانون حدد المحرومين من الترشح مثل المحكوم عليهم أو من يعاني من أمراض عقلية، وبالتالي أعضاء المجلس الحالي لهم حق مشروع بالترشح في الانتخابات المقبلة وهو أمر دستوري.



وفي وقت سابق، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد مجلس النواب الخميس المقبل، هي جلسة إجرائية عادية وفقا للدستور، وسيتم دعوة كافة أعضاء البرلمان ومن لم يحضر سيسجل "غياب"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قد يدعو أى لجان إذا كان هناك أمر متعلق بتلك اللجان، موضحا أن الأمر ليس متعلقا بأي أمور طارئة.



وأضاف وهدان، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "بعض الناس مطلعة إشاعات الفترة دي بخصوص البرلمان، وطلعوا إشاعة قريبة عن تأجيل الانتخابات، وطبعا ده اللى بيعملوا إعلام الإرهاب خارج مصر، وبيحاولوا كل يوم ينشروا الشائعات دي ويكرروها عشان الناس تصدقها".