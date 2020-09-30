قبل تدريب الأهلي.. ماذا فعل "موسيماني" في مواجهاته السابقة ضد مدربي "القطبين"؟ (أرقام)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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اقترب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صنداونز السابق من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي سيرحل عن تدريب الفريق عقب مباراة الترسانة في كأس مصر.

واتفق النادي الأهلي مع موسيماني الذي أعلن رحيله اليوم بشكل رسمي عن تدريب صنداونز، لتولي مقاليد القيادة الفنية للفريق الأحمر لمدة عامين، وسيعاونه في مهمته مع الفريق 3 مساعدين أجانب، بالإضافة لاستمرار سامي قمصان المدرب المساعد للفريق، والبلجيكي ميشيل يانكوني مدرب حراس المرمي ضمن الجهاز الجديد.

موسيماني سبق وتولي تدريب سوبر سبورت وماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا، وحقق عدة ألقاب وبطولات مع صنداونز منها الدوري الجنوب إفريقي 5 مرات وكذلك كأس تيلكوم مرتين وكأس نيدبانك مرتين ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

وسبق وتقابل المدرب الجنوب إفريقي مع الأهلي في 4 مواجهات سابقة فاز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، بينما التقي مع الزمالك في 4 مواجهات أيضا فاز في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

المدرب الجنوب إفريقي جمعته عدة مواجهات مع عدد من مدربي الأهلي والزمالك السابقين خلال مشاركاته السابقة مع صنداونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا وجاءت نتائجه كالتالي:

- باتريس كارتيرون:

مدرب الأهلي والزمالك السابق باتريس كارتيرون خلال قيادته لفريق مازيمبي الكونغولي تقابل مع موسيماني في مباراتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2015، فاز ذهابا 1-0، وخسر في لقاء الإياب أمام المدرب الفرنسي 3-1.

- مؤمن سليمان:

التقي مدرب الزمالك السابق مؤمن سليمان مع موسيماني في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 بين الزمالك وصنداونز، وفاز الفريق الجنوب إفريقي 3-0 ذهابا، وخسر إيابا 1-0، ليتوج بطلا للبطولة القارية للمرة الأولي في تاريخه.

- محمد حلمي:

قاد محمد حلمي فريق الزمالك ضد صنداونز بقيادة موسيماني في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية عام 2016، وفاز الفريق الأبيض ذهابا وإيابا 2-1، 1-0، على الترتيب.

- لاسارتي:

المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي تقابل مع موسيماني خلال قيادته فريق صنداونز، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، وتلقي هزيمة ثقيلة هي الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولات الإفريقية بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب، وفاز إيابا 1-0.

- رينيه فايلر:

التقي السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي مع موسيماني في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا وفاز المارد الأحمر ذهابا 2-0، وحسم التعادل الايجابي 1-1 لقاء الإياب.

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