عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الترسانة..

ويواجه الأهلي نظيره الترسانة بعد قليل على استاد "الأهلي we" ضمن مباريات دور الستة عضر من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.

البدلاء :-

حمزة علاء - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد فخري - جيرالدو دا كوستا.

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