خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للحصول على واحدة من أبرز الصفقات التي خطط لها الهولندي كومان المدير الفني للبلوجرانا.

ونجح الأمريكي سيرجينيو ديست الظهير الأيمن لفريق نادي أياكس أمستردام الهولندي في إجتياز الكشف الطبي تمهيداً للإنتقال لصفوف برشلونة الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن دست خضع للكثير من الإختبارات المختلفة في مستشفى النادي للتاكد والوقوف على السلامة البدنية.

وأكملت الصحيفة أن الإعلان الرسمي للصفقة سوف يكون صباح يوم غداً الخميس فيما سيتم تقديم اللاعب يوم الجمعة القادم.

وأنهت أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو بالإضافة إلى وجود مبلغ 5 مليون يورو كمتغيرات حيث تمكن برشلونة من التغلب على البايرن في الفوز باللاعب.



