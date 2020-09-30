إصابات هازارد مع ريال مدريد عرض مستمر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
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يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني، سيسير على خطي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، من حيث الإصابات العضلية التي يتعرض لها مؤخرًا رفقة الفريق الملكي.

ولن يظهر  هازارد مرة أخرى مع ريال مدريد في مباراة اليوم الأربعاء ضد ريال بلد الوليد، بعدما أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من إصابة عضلية في الساق اليمنى.



 وعلى هذا النحو، يغيب هازارد في اللحظة الأخيرة عن المباراة التي سيخوضها ريال مدريد اليوم الأربعاء أمام بلد الوليد على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وبعد الانتهاء من فترة الاستعداد للموسم بعمل محدد لتقوية الكاحل الأيمن الذي خضع لعملية جراحية فيه، انضم هازارد إلى ديناميكيات العمل الجماعي الأسبوع الماضي واستدعاه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الملكي" للعودة إلى أرض الملعب أمام بلد الوليد، لكن الإصابة المفاجئة ستؤخر ظهوره في موسمه الثاني مع ريال مدريد.



وكان لاعب خط الوسط قد أدرج اليوم من قبل مدرب المنتخب البلجيكي، الإسباني روبرتو مارتينيز، في تشكيلة "الشياطين الحمر" لمواجهة كوت ديفوار وإنجلترا وإيسلندا أيام 8 و11 و15 أكتوبر(تشرين الأول) على التوالي.

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