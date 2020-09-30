باحث: مفاوضات الليبيين في الغردقة تقلب الطاولة على تركيا وقطر (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:55 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن المفاوضات الليبية التي أجريت أمس في الغردقة يعد بمثابة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "مصر نجحت في إقناع الفرقاء الليبيين بالجلوس للتفاوض، وهو ما حاولت العديد من الأطراف الدولة تنفيذه من قبل.

وحول جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية قال "القبائل الليبية قادرة على التوصل إلى تفاهمات"، مشيرا إلى أن الاتفاق حول إطلاق السجناء بليبيا يمثل نجاحا كبيرا لمؤتمر الغردقة.

وتابع "تركيا عرقلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية منذ عام 2018، لكن مصر قلبت الطاولة على مخطط تركيا لسحب الملف العسكري الليبي من مصر"، مشيرا إلى أن ليبيا تشهد حالة من الاستقرار وحقن الدماء منذ يوليو الماضي بفضل جهود القاهرة.

وأردف "تركيا توحي للمجتمع الدولي أنها تسحي المرتزقة من ليبيا وترسلهم إلى أذربيجان، لكنها تدخلت باختيار وزير دفاع حكومة الوفاق ليكون تابعا لها، ومع ذلك تشعر تركيا بحصار دولي"، مشيرا إلى أن أحد بنود اتفاقية الغردقة يؤكد ضرورة إلغاء الاتفاقيات العسكرية وهو ما يعني قلب الطاولة على تركيا وقطر.


واختتمت جولة المحادثات المباشرة بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق الليبية، التي تستضيفها مصر في مدينة الغردقة، مساء الثلاثاء، والتي ناقشت على مدى يومين القضايا الأمنية والعسكرية الملحة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة.

وأشار بيان صدر عن الأمم المتحدة إلى الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

وخلص المشاركون الليبيون في مفاوضات الغردقة إلى توصيات سيتم عرضها لاحقا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومن أبرزها: الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل، الإفراج الفوري عن كل محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وتضمنت التوصيات أيضا إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وشدد الجانبان على أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير.

ورحبت الأمم المتحدة بالنتائج التي توصل إليها الوفدان، على أمل أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.

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