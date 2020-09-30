مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
الفجر
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استقبلت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، اليوم، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، واللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ضمن فعاليات المشروع الوطني "استعادة الوعي".

وشهدت قاعة على باشا مبارك تفاعلا كبيرا بين الطلاب ومستشار الرئيس حول الوعي الصحي ومتطلبات المرحلة الحالية من إجراءات وقائية يجب اتباعها للسلامة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

واعرب مستشار الرئيس عن سعادته بزيارة الكلية ولقائه بشبابها حيث حضر ٤٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية تبادلوا الحوار معه وسط أجواء وطنية أثارت في نفوس الجميع مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

فيما أثنى اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق على الدور الوطني الذي تقوم به كلية دار العلوم جامعة القاهرة في استعادة وعي شبابها الذي كان قد تناثر بين الكثير بسبب بعض الأفكار المتطرفة التي كانت تغلب على الكلية قائلا:" النهارده انا بشوف دار علوم جديده تزرع حب الوطن في نفوس أبنائه وتروي مشاعر الولاء والانتماء لديهم".


وأكد عميد الكلية الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن أن مشروع استعادة الوعي جاء مواجها للفكر المتطرف ومطهرا للعقول من أية شوائب أصابتها في عصور مضت وذلك إيمانا بأن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان وهو ما تحرص القيادة السياسية على تأكيده والتوجيه إليه.

يذكر أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة أطلقت مشروع استعادة الوعي أول سبتمبر الجاري بهدف تفكيك بنية الفكر المتطرف ونشر ثقافة التعايش والتسامح مع الآخر وترسيخ مفهوم المواطنة.
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)
مستشار رئيس الجمهورية يشارك الشباب مشروع "استعادة الوعي" بـ"دار علوم القاهرة" (صور)

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