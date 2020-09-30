الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين تحكي لأول مره كواليس لقائها بالرئيس السيسي

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قالت رودينا سعيد، الأولى على الثانوية العامة مكفوفين، إن تأمل أن تدخل كلية الإعلام لكي تنمي مهارتها في الكتابة، مشيرة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبنت موهبتها، وتعمل حاليًا صحفية تحت التمرين.



وتابعت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن تجربة تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مختلفة جدًا، معقبة: "فكرة إني هطلع أتكلم أمام الرئيس مكنتش سهلة، وكنت تجربة ممزوجة بالتوتر والحماس، وكنت متحمسة لعرض تجربتي على الرئيس"



ولفتت إلى أنها اختارت كلية الإعلام لكي تقوم بشيء يؤثر في الناس، خاصة أن لديها موهبة الكتابة، خلاف أنها تريد أن لا تكون مجردة شخصية عابرة في الحياة.



وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ من ٢٤٤ درجة الي ٢٣٦ درجة وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط، طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها علي ان يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية الاتية (روض الفرج - الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر - منشأة ناصر - مصر الجديدة- غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - باب الشعرية - الوايلي- السيدة زينب - مدارس الإسمرات فقط - مصر القديمة- غرب مدينة نصر).





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، انه تم اتخاذ هذا القرار بعد عمل دراسة ميدانية لحصر الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية للصف الاول الثانوي.



