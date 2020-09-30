بالأرقام.. كيف نجحت الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؟

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حققت الدولة المصرية نجاحا عظيما في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي جرى تنفيذها في محافظة بورسعيد، وتستعد الحكومة لتطبيقها قريبا فى محافظة الأقصر.



وبدأت وزارة الصحة والسكان، التوسع فى المنظومة الجديدة، التى تغطى جميع أفراد الأسرة، كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، والتى يتم تطبيقها على 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وتشمل المرحلة المرحلة الثانية محافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وشمال سيناء، بينما تشمل المرحلة الثالثة محافظات:الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة تشمل محافظات: بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم، كما تشمل المرحلة الخامسة محافظات: الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، فى حين تشمل المرحلة السادسة محافظات:القاهرة، والجيزة، والقليوبية.



ولمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وتستعد لبدء التشغيل التجريبي قريبا في محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: "وضعنا نصب أعيننا ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات، التي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد".



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر سيكون أفضل في المرحلة التجريبية التي سيتم البدء فيها، وذلك نظرا للخبرات التي تم اكتسابها خلال الفترة الماضية، مضيفة: "سنعمل على التغلب على أية تحديات قد تواجهنا في مراحل تنفيذ المشروع بوجه عام".



واستعرض الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعض الأرقام التي توضح المؤشرات الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من مليوني خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بهذه المنظومة في محافظة بورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.



- 31 وحدة ومركز طب أسرة و8 مستشفيات، ساهمت فى تقديم الخدامت الطجبية والعلاجية.



- وصل عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة إلى أكثر من 602 ألف مواطن ببورسعيد.



- بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بها 27051 عملية.



- للمرة الأولى تم إجراء عملية تغيير صمام بالقسطرة TAVI، وافتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال، مع بدء عمليات جراحة ترميم الوجه، وجراحة زراعة القوقعة، وزراعة القرنية.



- من المقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة الأقصر قريبا، من خلال 59 وحدة ومركزا و7 مستشفيات، ويعقب ذلك إطلاقه رسميا في مرحلة تالية.



- من المخطط أن تشهد محافظة الإسماعيلية الإطلاق التجريبي للمنظومة عقب ذلك، من خلال 39 وحدة ومركزا و12 مستشفى.



- يتم إطلاق المنظومة تباعا وبشكل تجريبي في أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى.



- عقب ذلك يتم إطلاق المنظومة تجريبيا في السويس من خلال 27 وحدة ومركزا و5 مستشفيات.



- تنتهى المرحلة الأولى من المنظومة فى محافظة جنوب سيناء التي من المخطط إطلاق المنظومة بها تجريبيا من خلال 22 وحدة ومركزا و8 مستشفيات.



وبشأن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لتهيئة المستشفيات بمحافظة الأقصر، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها:



- تم الانتهاء من إنشاء مستشفيات: إسنا التخصصي، وحورس "مستشفى أرمنت التخصصي"، والأطفال التخصصي "مستشفى العديسات"، وجار الانتهاء من أعمال تطوير كل من مستشفى الكرنك الدولي، والمرحلة الأولى من مُجمع الأقصر الدولي الطبي.



- وصل عدد الملفات العائلية التي تم فتحها إلى أكثر من 191 ألف ملف، إلى جانب 750 ألف ملف فردي حتى الآن.



أهداف المنظومة ومميزاتها



وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تقديم تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتوفير الرعاية الصحية للأسر سواء بدعم أدوية أو بتدخل الجراحي، كما يهدف الي تحسين الخدمات الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين.



ويتميز التأمين الصحي بأنه يعطي الحرية للمؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقوم الدولة بتغطية تكاليف الخدمات الوقائية والصحية، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى، حيث تشترك جميع أفراد الأسرة الواحدة.



وتقدم المنظومة خصومات طبيية للموظف، حيث يتم خصم 1%، من المرتب، و3% عن الزوجة لو كانت غير عاملة، و1% عن كل طفل، أما إذا كان المتقدم أرملة أو مستحقى معاش تخصم 2% من قيمة المعاش، وبالنسبة للعامل يتخصم 5% من الأجر التأمينى أو الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر أيهما أكبر.



وفى العلاج والعمليات، يدفع المستحق ما قيمته 10% فقط، وحال احتياجه لعملية فى مستشفى خاص، ستوفر الدولة له هذه الإمكانية حال كان المستشفى داخل منظومة التأمين.