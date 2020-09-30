اللواء سمير فرج: مصر نجحت في جمع الفرقاء الليبيين بمؤتمر الغردقة (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن ليبيا تعتبر أمن قومي مباشر لمصر، ما يعني أن مصر تتأثر بما يحدث في ليبيا، مشيرًا إلى أن الدواعش حضروا إلى ليبيا، وكونوا تهديدًا مباشرًا لأمن مصر.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مدينة سرت ظلت 4 أعوام تحت حكم الدواعش، حتى نجح الخليفة حفتر في تحريرها، موضحًا أن تركيا بمعاونة السراج حاولت السيطرة على ثروات ليبيا، إلا أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في حل الأزمة الليبية على جميع الأصعدة.

واستكمل أن ليبيا هي الاتجاه الاستراتيجي الغربي لمصر وحمايتها واجب قومي، مشيرًا إلى أن مبادرة القاهرة التي أطقلتها مصر من أجل حل الأزمة الليبية هدفها استعادة الشعب الليبي لحقوقه وثرواته، وموافقة السراج على وقف إطلاق النار ضربة قوية لتركيا.

وأشار إلى أن مصر مسيطرة على الموقف في الأزمة الليبية، واتفاقية السراج مع تركيا على ترسيم الحدود غير شرعية وباطلة، وهناك ضربات متوالية على أردوغان، بموافقة السراج على وقف إطلاق النار، فضلًا عن أن مصر نجحت في جمع الفرقاء الليبين بمؤتمر الغردقة.

واختتم تصريحاته، أن مصر مهددة من 4 جهات استراتيجية، وبالتالي كان لا بد من قوة بحرية لتأمين جميع الجهات، لذلك انضمام الغواصة الرابعة إضافة كبيرة ويضيف قوة للبحرية المصرية.

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