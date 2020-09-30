النني يستعد للثأر من صلاح

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع ليفربول يوم غداً الخميس لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي يستضيفها ملعب إستاد أنفيلد.

وكان ليفربول قد حسم مواجهة الإثنين ضد الأرسنال لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج والتي أقيمت على ملعب إستاد أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الريدز لتحقيق النتائج الإيجابية التي تمثلت في الفوز بثلاثة مباريات في البريميرليج وإقصاء الجانرز من البطولة.

في الوقت الذي يُمني فيه الأرسنال بقياده المصري محمد النني لإقصاء ليفربول من أجل الثأر ورد الإعتبار بعد خسارة الجولة الماضية.

فهل ينجح صلاح في مواصلة الإنتصارات على الأرسنال أم أن للنني رأي آخر؟

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صلاح النني الدوري الإنجليزي

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