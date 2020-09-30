كريم عبد الجواد يهزم علي فرج في الجولة الثانية من بطولة "سي أي بي"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
في مباراة قوية بين نجمي أندية وادي دجلة كريم عبد الجواد وعلى فرج ببطولة CIB Finals 2020 فاز كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميًا علي اللاعب علي فرج المصنف الثاني على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش في مباراة أستمرت 57 دقيقة بنتيجة (2/1) بواقع نقاط 8/11 و 11/4 و 8/11 وحصل كريم على 3 نقاط غالية تعزز تقدمه في ترتيب مجموعته ليصبح مجموع نقاطه 4 نقاط ليصبح في المركز الثاني بعد اللاعب علي فرج الذي حصل امس على 4 نقاط واليوم على نقطة واحده ليصبح الاول على مجموعته ب5 نقاط منتظرًا مباراة مرتقبة بين البيروفي ديجو الياس والاماني سيمون روزنر اليوم لحسم المركز الاول في مجموعته.
الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - شوبير يكشف موعد رحيل فايلر عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة التحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

منذ أقل من ساعة

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ نصف ساعة

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي بشأن «بيكهام»

منذ ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
06:31 م

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

04:31 م

وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي بشأن «بيكهام»

06:02 م

عاجل - شوبير يكشف موعد رحيل فايلر عن الأهلي

06:21 م

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟