وزير الأوقاف وشيخ الطرق الصوفية يشهدان صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدى

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:23 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية أن كلًا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى سيشهدان صلاة الجمعة بعد غدا بمسجد سيدى احمد البدوى.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى وكذلك ذكرى الاحتفال بمولد سيدى احمد البدوى.

وانطلقت اليوم سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر)، بواقع (4) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

كما ستوزع وزارة الأوقاف غدًا الخميس 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الفيوم – المنيا – مرسى مطروح – شمال سيناء)، بواقع (4) طن لمحافظة المنيا، و(3) طن لمحافظتي (الفيوم – شمال سيناء)، و(2) طن لمحافظة مرسى مطروح. وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 866 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي بشأن «بيكهام»

منذ ساعة

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير يكشف موعد رحيل فايلر عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 8 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ نصف ساعة

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل جلسة التحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
06:31 م

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

04:31 م

وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي بشأن «بيكهام»

06:02 م

عاجل - شوبير يكشف موعد رحيل فايلر عن الأهلي

06:21 م

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟