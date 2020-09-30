عاجل - شوبير يكشف موعد رحيل فايلر عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد سفر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى سويسرا بعدما توصل مسؤولو القلعة الحمراء لإنهاء العلاقة معه.





شوبير غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ڤايلر يغادر القاهره بعد المباراه مباشرة".





ويخوض فايلر المباراة الأخيرة له على رأس القيادة الفنية للأهلي وذلك أمام الترسانة والمقرر لها في الثامنة مساء على ستاد السلام ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر..



