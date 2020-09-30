عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع برئيس هيئة الإمداد ومدير الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء برئيس هيئة الإمداد والتموين ومدير الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة.

وفي ذات السياق وجه الرئيس السيسي بأن تكون مزرعة الزهراء للخيول نواة لمشروع مرابط مصر بعد تطويرها حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة مخطط المشروع العالمي مرابط مصر لتربية وإنتاج الخيل.

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