محافظ قنا: مستشفيات المحافظة خالية من أي حالات ايجابية بفيروس كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن خلو مستشفيات المحافظة من اي حالات ايجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا الي خروج جميع الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بعد تحول نتائجهم من الايجابية إلى  السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

أوضح الداودى ان ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية السليمة مضيفًا أن إلتزام المواطنين ايضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

وناشد محافظ قنا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة للحفاظ علي خلو المحافظة من الفيروس.

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