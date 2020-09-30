تفاصيل جلسة التحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية
أنتهت بعد ظهر
اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار / أحمد حافظ
– رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية
لسماع أقوال السيد / مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع
تضمنتها الشكاوى المقدمة من رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد
المصرى لكرة القدم ، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ، ورئيس مجلس إدارة النادى الاهلى
، ونائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ،وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، والرئيس الأسبق
لنادى الزمالك.
حيث حضر جلسة التحقيق الأستاذ/ محمود فتحى خالد – مدير
الشئون القانونية ، وأخرين من محامى الشئون القانونية بنادى الزمالك .
حيث أبدوا أعتراضهم
على مثول رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق المحددة نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية
والتى تمنع ذلك وفقاً لحد قولهم ، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه.
هذا وقد رفعت جلسة
التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق .