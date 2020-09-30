البورصات الإماراتية ترفع مكاسبها إلى 7.6 مليار درهم

رفعت البورصات الإماراتية من وتيرة صعودها في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع التي شهدت أيضا ارتفاعا في سيولة التداولات، الأمر الذي عزز من مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 7.6 مليار درهم.





وبرغم البداية الهادئة للتعاملات إلا أن النصف الثاني من عمر الجلسة شهد تحولا في مسيرة السوق الذي ارتفع بقوة بدعم من شريحة الأسهم القيادية المدرجة ضمن أكثر من قطاع وفي مقدمتها قطاع البنوك والعقار.





ومع زيادة وتيرة التحسن فقد نجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالعودة إلى فوق مستوى 4500 نقطة مغلقا عند 4518 نقطة بزيادة نسبتها 0.52%، وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر إلى 2273 نقطة بنمو نسبته 0.91% مقارنة مع اليوم السابق.





وكان سهم بنك أبوظبي الأول واصل قيادة الدعم لسوق العاصمة مرتفعا إلى 11.24 درهم وذلك بالإضافة إلى سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 5.65 درهم. وفيما صعد سهم أدنوك للتوزيع إلى 3.56 درهم فقد ارتفع سهم الدار إلى 2.01 درهم.





وفي سوق دبي المالي واصل أيضا سهم بنك الإمارات دبي الوطني قيادة النشاط بالغا 10.65 درهم إلى جانب سهم أرامكس 4.28 درهم، وحققت بعض أسهم التأمين التكافلي مكاسب جيدة ومنها سهم أمان المرتفع إلى 1.15 درهم وسلامة 87 فلسا.





وبلغت قيمة السيولة المتداولة في السوقين 623 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 394 مليون سهم نفذت من خلال 5730 صفقة.