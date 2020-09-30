دبي تعلن موعد انطلاق عروض "موسم خريف وشتاء 2020 "

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
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 تنطلق بعد غد "الجمعة" بدبي عروض "موسم خريف وشتاء دبي 2020 " الذي يقدم مجموعة من التشكيلات الحصرية للأزياء والأحذية والعطور وغيرها من المستلزمات التي تلبي كافة أذواق كافة أفراد المجتمع وذلك في مختلف محلات ومراكز التسوق بالإمارة.

وتستمر الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - حتى 15 أكتوبر القادم لتقدم أفضل العروض الترويجية والتشكيلات الجديدة وأحدث التصاميم العصرية وغيرها من الفعاليات في مختلف أنحاء دبي.

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